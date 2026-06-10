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Bakan Fidan Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Fidan Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Türk-Yunan ilişkileri ve bölgesel işbirliği konuları ele alındı.

Bakan Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündeminde olan deniz yetki alanları kanun taslağının ulusal bir mevzuat niteliği taşıdığını hatırlatarak, Türkiye'nin uluslararası hukuka ve komşuluk hukukuna saygılı bir ülke olduğunu belirtti.

Fidan, Türkiye'nin, tüm komşulardan aynı saygıyı görmeyi beklediğini, bazı çevreler tarafından kanun metnine ilişkin olarak eksik bilgiye dayanan ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyecek çıkışlar yapılmasını yadırgadığını ve bu konuda daha sorumlu davranılmasını beklediğini vurguladı.

Doğu Akdeniz'in bir tırmanma değil, işbirliği alanı olması gerektiğine dikkati çeken Bakan Fidan, Türkiye aleyhine ve bölgesel istikrara zarar verebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Bakan Fidan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Becirovic ile bir araya geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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