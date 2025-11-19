Malatya TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Malatya TOKİ Peşinat Kaç TL? Malatya TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Malatya TOKİ Konut Fiyatları 2025

Malatya'da TOKİ'nin 500 bin sosyal konuttan oluşan yeni projesine ilgi artarken, vatandaşlar 2025 yılı için açıklanan peşinat tutarlarını, aylık taksit miktarlarını ve ödeme planını araştırıyor. Malatya TOKİ 1+1 ve 2+1 daire fiyatları, başvuru koşulları ve taksit başlangıç tarihleri netleşmiş durumda. Peki Malatya TOKİ taksitleri ne kadar? Peşinat kaç TL? İlk ödeme ne zaman yapılacak? İşte Malatya'ya özel TOKİ ödeme planı…

Malatya TOKİ Ödeme Planı 2025

Malatya, TOKİ ödeme sisteminde Anadolu illeri kategorisinde yer aldığı için projede sabit ödeme modeli geçerli olacak:

- %10 peşinat,

- 240 ay (20 yıl) vade,

- 6 ayda bir memur maaş artışına göre güncellenen taksitler

Konut fiyatları 1 milyon 800 bin TL seviyesinden başlıyor.

Malatya TOKİ Taksitleri Ne Kadar?

TOKİ tarafından açıklanan yeni ödeme tablosuna göre Malatya'da başlangıç taksitleri:

- 1+1 dairelerde: 6.750 TL

- 65 m² 2+1 dairelerde: 8.250 TL

- 80 m² 2+1 dairelerde: 9.938 TL

Bu tutarlar memur maaş katsayısına göre her 6 ayda bir güncellenecek.

Malatya TOKİ Peşinat Kaç TL?

Malatya için belirlenen peşinat tutarları şöyle:

- 55 m² 1+1: 180.000 TL

- 65 m² 2+1: 220.000 TL

- 80 m² 2+1: 265.000 TL

Peşinat, vatandaşların sözleşme imzalama günü yatırılacak.

Malatya TOKİ 1+1 – 2+1 Daire Fiyatları ve Ödeme Planı

Malatya'da satışa sunulan konut tiplerine göre ödeme tablosu şu şekilde:

55 m² – 1+1 Konutlar

- Peşinat: 180.000 TL

- Aylık taksit: 6.750 TL

- Vade: 240 ay

65 m² – 2+1 Konutlar

- Peşinat: 220.000 TL

- Aylık taksit: 8.250 TL

- Vade: 240 ay

80 m² – 2+1 Konutlar

- Peşinat: 265.000 TL

- Aylık taksit: 9.938 TL

- Vade: 240 ay

Malatya TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlayacak?

Malatya'da TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme imzalanan ayı takip eden ay başlayacak. Örneğin sözleşme Aralık ayında yapılırsa, ilk taksit Ocak ayında ödenecek.

Malatya TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?

Malatya'da TOKİ başvuruları şu kanallar üzerinden devam ediyor:

- e-Devlet,

- Ziraat Bankası,

- Halkbank,

- Emlak Katılım Bankası

Başvuru ücreti 5.000 TL, son başvuru tarihi ise 19 Aralık 2025.

Malatya'da TOKİ Konut Fiyatları 2025

Malatya TOKİ konutlarının başlangıç bedeli 1 milyon 800 bin TL olup, dairenin büyüklüğüne göre toplam maliyet artıyor. Taksitler her 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre yeniden hesaplanacak.

Malatya'da sosyal konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 2025 TOKİ ödeme planı tüm detaylarıyla belirlenmiş durumda.

