Konya’daki kurum servis hizmeti alacak

PERSONEL SERVİS ARAÇ KİRALAMA

PERSONEL SERVİS ARAÇ KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/2027618

1- İdarenin 1.1. Adı : TAPU KADASTRO 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : ÖĞRETMEN EVLERİ MÜCAHİT ASKER/ MERAM/KONYA 1.3. Telefon numarası : 03323217000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 12.12.2025 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : KONYA TAPU VE KADASTRO V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : PERSONEL SERVİS ARAÇ KİRALAMA 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : PERSONEL SERVİS ARAÇ KİRALAMA KONYA TAPU VE KADASTRO V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 02.01.2026 İLE 31.12.2026 TARİHLERİ ARASI(251 GÜN ) ARASINI KAPSAYAN C PLAKALI 5 ADET 27+1 KOLTUK KAPASİTELİ MİDİBÜS İLE 2 ADET EN AZ 14+1 KOLTUK KAPASİTELİ MİNİBÜS PERSONEL TAŞIMA HİZMET İHALESİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Konya Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğü Servis araçları (5 Adet) sabahları güzergâh başlangıçlarından başlayıp personeli toplayacak ve Aydoğdu Mahallesi Mücahit Asker Cad. No: 12 Meram/KONYA'da bulunan Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası önüne getirecektir. Servis araçlarından biri Meram Tapu Müdürlüğü Personelini Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası önünden alarak yakın mesafedeki (Havzan Mah. Azerbaycan Cad. No: 68 Meram/KONYA adresindeki) Meram Hükümet Konağı Hizmet Binası önüne bırakacaktır. Akşamları ise servis araçlarından biri Meram Hükümet Konağı önünden Meram Tapu Müdürlüğü personelini Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası önüne bırakacak, buradan da personeli ikametgâhlarına en yakın yere götürmek üzere tüm servis araçları Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası önünden çıkış saatinde hareket edeceklerdir. Karatay Tapu Müdürlüğü Servis araçları ( 2 Adet) sabahları güzergâh başlangıçlarından başlayıp personeli toplayacak ve Akabe Mahallesi Edebali Sokak No: 6 Karatay/KONYA'da bulunan Karatay Hükümet Konağı Hizmet Binası önüne getirecektir. Akşamları ise personeli ikametgâhlarına en yakın yere götürmek üzere tüm servis araçları Karatay Hükümet Konağı Hizmet Binası önünde toplanacak ve çıkış saatinde hareket edeceklerdir. İdare gerekli hallerde araç toplanma ve hareket yerleri, güzergâh ve araç dağılımı değişikliği yapabilecektir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 02.01.2026, işin bitiş tarihi 31.12.2026 3.5. İşe başlama tarihi : 02.01.2026



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2 Kalite ve Standarda ilişkin belgeler: Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamu veya özel sektörde her türlü araç çalıştırma (iş makineleri hariç) işleri, ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.Kamu veya özel sektörde her türlü araç çalıştırma (iş makineleri hariç) işleri, ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:99

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:1

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Kullanılacak olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi malı olması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı Servis araçlarının model yılı 1



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri/0,80

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



