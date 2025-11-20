Konya’da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı
Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Konya Ereğli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Şabanoğlu (52) idaresindeki 48 AFJ 543 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Ekrem Şabanoğlu hayatını kaybederken, T.Y. (52), A.Ş. (48) ve A.P. (59) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerindeki incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden Ekrem Şabanoğlu'nun cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
