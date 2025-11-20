Konya’da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ.B. (45) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, D.K. (37) yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü D.K. yaralandı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA