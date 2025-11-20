GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,42
EURO
48,87
STERLİN
55,53
GRAM
5.737,39
ÇEYREK
9.442,65
YARIM ALTIN
18.796,64
CUMHURİYET ALTINI
37.417,11
GÜNCEL Haberleri

TBMM’de 18 yaş altındaki suçlulara yönelik Araştırma Komisyonu kuruldu

TBMM’de 18 yaş altındaki suçlulara yönelik Araştırma Komisyonu kuruldu
Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, sorunları belirleyecek, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirecek.

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla TBMM Genel Kurulunda kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi 3 ay olacak, bu süre bir ay daha uzatılabilecek. Ayrıca Komisyon Ankara dışında da çalışabilecek.

Komisyonun üyeleri, ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu tarafından belirlenecek. Üyelerin belirlenmesinin ardından Komisyon çalışmalarına başlayacak.

Bazı bakanlıkların, kamu kurumlarının, ilgili sivil toplum kuruluşlarının yetkililerini dinleyecek olan Komisyon, çocukların yaşam kalitelerinin ve refah düzeylerinin artırılması, aile ve eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımları da ele alacak.

Komisyon, çocukların toplumsal yaşama etkin biçimde katılmasının sağlanması, mevcut bakım modellerinin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla araştırmalar yapacak.

Koruma altındaki çocukların güvenliklerinin en üst düzeyde tutulmasına, toplumsal risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici sosyal politika önerilerinin oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulacak Komisyon, aile ve toplum ilişkilerini etkileyen faktörleri de inceleyecek.

Çocukların suça sürüklenme nedenleri ile rehabilitasyon süreçlerini ele alacak Meclis Araştırma Komisyonu, sorunları belirleyecek, sürdürülebilir ve kapsayıcı çözüm önerileri geliştirecek.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER