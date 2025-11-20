Vlad Tepeş kimdir? Kazıklı Voyvoda Vlad Dracula hayatı! Fatih Sultan Mehmet ve Vlad

Hayatı sürgünde geçen, Osmanlı sarayında yetişip büyüyen bir isim olmasına karşın benzerlerinden öne çıkıp tarihe adını kanla yazdıran Vlad Tepeş, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisiyle yeniden gündeme geldi.

Tarihin en acımasız yöneticilerinden biri, adaleti ile ünlü Osmanlı padişahlarının yetiştiği mekteplerde okuyup yetiştirilmiştir. Tıpkı padişahlar gibi enderun eğitimi alan Vlad Tepeş'in yıllar içindeki değişimi hem tarihçileri hem de tarihe ilgi duyanları şaşırtıyor.

EFLAK VOYVODASI KAZIKLI VOYVODA

Vlad Tepeş, tarihte Kazıklı Voyvoda olarak bilinen, 15. yüzyılda Eflak'ta hüküm sürmüş bir hükümdardır. Hem Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet ile yaşadığı çatışmalar hem de uyguladığı acımasız cezalandırma yöntemleriyle tanındı. Ünlü vampir Dracula efsanesinin de ilham kaynağı olan Vlad Dracula, bugün hâlâ tarihçiler ve araştırmacılar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Vlad Tepeş Kimdir? Kısa Biyografi

Doğum: 1431, Sighişoara

Ölüm: 1476

Unvanı: Eflak Voyvodası

Lakabı: Vlad Țepeș (Kazıklı Voyvoda), Dracula

Fatih dizisinde Vlad Tepeş!

Vlad Tepeş, küçük yaşta kardeşi Radu ile birlikte Osmanlı sarayında rehine olarak büyüdü. Bu dönem, onun gelecekteki siyasi duruşu ve sert yönetim anlayışı üzerinde büyük etki yarattı. İstanbul Fatihi, Sultan Mehmet Han ile dostluk derecesine yaklaşan ancak daha sonra baş düşmanlarından birine dönüşen Vlad Tepeş, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisiyle bir kez daha gündeme geldi. Dizide Vlad Tepeş'i ertan Saban başarılı bir şekilde canlandırıyor.

Kazıklı Voyvoda Lakabının Kaynağı

Acımasız bir komutan olan Vlad Tepeş'in en bilinen özelliklerinden biri düşmanlarını ve suçluları kazığa oturtarak cezalandırmasıdır. Bu yöntem, hem halk üzerinde korku oluşturmak hem de düşman orduları yıldırmak için kullanılıyordu. Bu nedenle tarihe Kazıklı Voyvoda olarak geçti.

Vlad Tepeş ve Osmanlı İlişkileri

Eflak toprakları, dönemin şartlarında Osmanlı'ya vergi ödeyerek varlığını sürdüren bir hanedanlıktı. Osmanlı sarayında büyüyen Vlad Tepeş, daha sonra bağımsızlık amacıyla Osmanlı'ya karşı sert bir tavır aldı.

Kazıklı Voyvoda'nın kazıklı ormanı gerçek mi?

Tarihe geçen "kazıklı orman” olayında binlerce insanın kazığa oturtularak Osmanlı ordusuna gözdağı vermişti. Osmanlı ordusunda derin izler bırakan bu olay acımasızlığın, zulmün ulaştığı uç noktalardan biriydi. Bu ve benzeri olaylar, Vlad Tepeş'in ününü Balkanlar'da korkuyla anılan bir hükümdar hâline getirdi.

Vlad Tepeş Nasıl Öldü?

1476'da bir savaş sırasında öldüğü kabul edilir. Ölüm şekli hâlâ tartışmalıdır. Bazı rivayetlere göre kendi askerlerince yanlışlıkla öldürülmüş, bazılarına göre ise planlı bir suikast sonucu öldürülmüştür.

Dracula Efsanesine İlham Veren Hükümdar

Vlad Tepeş'in Drakula lakabı, "ejderhanın oğlu” veya "şeytanın oğlu” anlamına geliyor. Kanlı yönetim tarzı, vahşeti ve karanlık imajı, yıllar sonra Bram Stoker'ın Dracula karakterini oluşturmasında temel rol oynadı. Bu nedenle Vlad Tepeş, halk arasında "Dracula'nın gerçek yüzü” olarak anılır.

Tarihteki Yeri: Vlad Tepeş Kahraman mı, Zalim mi?

Bugün Vlad Tepeş hakkında görüşler ikiye ayrılır:

Romanya'da: Ülkesini koruyan sert ama adaletli bir lider olarak anılsa da yöntemleri hiçbir zaman kabul görmedi.

Osmanlı kaynaklarında: Aşırı zalim bir hükümdar olarak anılan Vlad Tepeş hiçbir zaman tarihin sayfalarında unutulan isimlerden biri olmadı.