Selen Görgüzel Kimdir? Survivor 2026 Selen Görgüzel kimdir

Türk televizyon camiasının tanınan isimlerinden Selen Görgüzel, son dönemde hem açıklamaları hem de projeleriyle yeniden gündemde. Oyunculuk, sunuculuk ve müzik alanlarında aktif çalışmalar yürüten Görgüzel, kariyerine adım attığı 1990’lı yıllardan bu yana ekranlarda varlığını sürdürüyor. Peki Selen Görgüzel kimdir? İşte hayatı, kariyeri ve dikkat çeken açıklamalarıyla Selen Görgüzel…

Son yıllarda adı çok duyuldu!

1979 yılında İstanbul'da doğan Selen Görgüzel, eğitimini İstanbul 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamladı. Babası matbaacı, annesi ise ev hanımı olan Görgüzel'in bir de erkek kardeşi bulunuyor. Küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarına ilgi duyan sanatçı, aldığı eğitimlerle bu alanda kendini geliştirdi.

Ekranlara ‘Zirvedeki Sesler' ile Adım Attı

Selen Görgüzel, televizyon kariyerine 1996 yılında sunuculuğunu üstlendiği "Zirvedeki Sesler” programıyla başladı. Ardından birçok dizide rol alarak oyunculuk kariyerine devam etti. "Mahallenin Muhtarları”, "Avrupa Yakası”, "Belalı Baldız”, "Doktorlar”, "Kurtlar Vadisi”, "Emanet” ve "Oğlum İçin” gibi popüler yapımlarda yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Oyunculuk kariyerine paralel olarak Nezih Tuncay tarafından keşfedilerek tiyatro sahnesine de adım attı. Ayrıca, ABD'de Bergen University'de Performing Arts eğitimi aldı.

Müzik Kariyeri: "Çocuk Kadınım” ile Sahneye Geçiş

Görgüzel, 2012 yılında yayımladığı "Çocuk Kadınım” isimli maksi single ile müzik dünyasına giriş yaptı. Ses eğitimi çalışmalarını Emel Şenocak ile sürdüren sanatçı, hem sahne hem de televizyon projelerine devam ediyor.

Evlilikleri ve Özel Hayatı

Selen Görgüzel, ilk evliliğini 18 yaşında Yılmaz Bektaş ile yaptı ve bu evlilikten İlknaz adında bir kızı oldu. Çift 2003 yılında boşandı.

Sanatçının en çok konuşulan evliliği ise 2014 yılında yönetmen Hamdi Alkan ile Roma'da gerçekleştirdiği nikâh oldu. İkili, 2022 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Bu süreçte çiftin ayrılık nedenleri uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

Gündem Olan Açıklamaları

Selen Görgüzel, zaman zaman yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem olmayı sürdürüyor. En dikkat çeken açıklamalarından biri ise dinç kalmak için "anne sütü içtiğini” ifade etmesi oldu. Bu açıklama kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti.

Selen Görgüzel Survivor 2026'ya dahil oldu!

Bugün hem ekran projelerinde hem de sahne performanslarında aktif olan Selen Görgüzel, aynı zamanda yaratıcı drama eğitmeni olarak da çalışmalar yürütüyor. Sanatçı, yakın dönemde yeni projelerde yer almaya hazırlanırken Survivor 2026'ya dahil oldu.