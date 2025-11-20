İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Kimdir? Akın Gürlek bahis soruşturması açıklamaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Akın Gürlek, yargı dünyasında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle öne çıkan bir isim olarak dikkat çekiyor. 1982 yılında Nevşehir’de doğan Gürlek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında mezun oldu. Adli kariyerine hâkim olarak başlayan Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak Futbolda Bahis Soruşturmasını ile ilgili açıklamaları yakından takip ediliyor.
Meslek Hayatı ve Üstlendiği Görevler
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2005 yılında mezun olduktan sonra kariyerine hakim olarak başlayan Akın Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak önemli davalara başkanlık etti. 2021 yılında birinci sınıf hâkimliğe terfi eden Gürlek, kısa süre sonra üst düzey görevlere getirildi.
Adalet Bakan Yardımcılığından Başsavcılığa
2 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Akın Gürlek, yargı ve idari süreçlerde aktif rol oynadı. 2024 yılında ise Türkiye'nin en yoğun adliye merkezlerinden biri olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.
Yargı Dünyasında Etkili Bir İsim
Ceza hukuku, örgüt suçları ve kritik yargı süreçlerinde edindiği geniş tecrübeyle tanınan Gürlek, yeni göreviyle birlikte İstanbul'daki adli işleyişin merkezinde yer alıyor. Yargıdaki kariyeri ve aldığı önemli sorumluluklar, kendisini Türkiye'nin en dikkat çeken adli isimlerinden biri hâline getiriyor.
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'in Bahis Operasyonundaki Rolü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, futboldaki yasadışı bahis ve şike iddialarına karşı yürütülen soruşturmada kararlılıkla hareket ettiklerini açıkladı. Gürlek, "Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz, futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz” diyerek, yalnızca hakemlere değil, kulüp başkanları, eski hakemler ve yorumcular da dahil olmak üzere geniş bir operasyon olasılığına işaret etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”