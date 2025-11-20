İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Kimdir? Akın Gürlek bahis soruşturması açıklamaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Akın Gürlek, yargı dünyasında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle öne çıkan bir isim olarak dikkat çekiyor. 1982 yılında Nevşehir’de doğan Gürlek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında mezun oldu. Adli kariyerine hâkim olarak başlayan Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak Futbolda Bahis Soruşturmasını ile ilgili açıklamaları yakından takip ediliyor.

Meslek Hayatı ve Üstlendiği Görevler

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2005 yılında mezun olduktan sonra kariyerine hakim olarak başlayan Akın Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak önemli davalara başkanlık etti. 2021 yılında birinci sınıf hâkimliğe terfi eden Gürlek, kısa süre sonra üst düzey görevlere getirildi.

Adalet Bakan Yardımcılığından Başsavcılığa

2 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Akın Gürlek, yargı ve idari süreçlerde aktif rol oynadı. 2024 yılında ise Türkiye'nin en yoğun adliye merkezlerinden biri olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Yargı Dünyasında Etkili Bir İsim

Ceza hukuku, örgüt suçları ve kritik yargı süreçlerinde edindiği geniş tecrübeyle tanınan Gürlek, yeni göreviyle birlikte İstanbul'daki adli işleyişin merkezinde yer alıyor. Yargıdaki kariyeri ve aldığı önemli sorumluluklar, kendisini Türkiye'nin en dikkat çeken adli isimlerinden biri hâline getiriyor.

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'in Bahis Operasyonundaki Rolü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, futboldaki yasadışı bahis ve şike iddialarına karşı yürütülen soruşturmada kararlılıkla hareket ettiklerini açıkladı. Gürlek, "Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz, futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz” diyerek, yalnızca hakemlere değil, kulüp başkanları, eski hakemler ve yorumcular da dahil olmak üzere geniş bir operasyon olasılığına işaret etti.