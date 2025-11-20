2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2026 asgari ücret zammının ne kadar olacağı, milyonlarca çalışan tarafından sorgulanmaya başladı.

2025 yılında yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olan asgari ücretin önümüzdeki yılda yüzde kaç zamlanacağı yapılacak toplantıların ardından belli olacak. Peki, 2026 asgari ücret zam senaryolarına göre yeni tutar ne kadar olur?

ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN?

2026 yılı için asgari ücret görüşmelerinin Aralık 2025'in ilk haftasında başlaması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi komisyonun ilk toplantısı genellikle 1-5 Aralık tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılıyor. Ardından işçi ve işveren temsilcilerinin sırasıyla TÜRK-İŞ ve TİSK merkezlerinde ev sahipliği yaptığı 3 oturumluk görüşme süreci başlıyor.

Aralık ayının son haftasında yapılan toplantıların ardından ise yeni asgari ücret belirlenecek ve hükümet tarafından açıklanacak.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu gerçekleştirdi.

Asgari ücret hakkında açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, "2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de Aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret yüzde 20 zam yapılması durumunda 26 bin 524 lira,

Yüzde 25 zam yapılması durumunda 27 bin 630 lira,

Yüzde 30 zam yapılması durumunda 28 bin 735 lira,

Yüzde 35 zam olması durumunda 29 bin 840 lira,

Yüzde 40 seviyesinde olması halinde 30 bin 945 lira olacak.

GEÇTİĞİMİZ YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI

2020 yılı yüzde 15.03 zam ile 2 bin 324 lira

2021 yılı yüzde 21.56 zam ile 2 bin 825 lira

2022 yılı yüzde 50.5 zam ile 4 bin 253 lira

2022 yılı yüzde 29.31 ara zam ile 5 bin 500 lira

2023 yılı yüzde 54.66 zam ile 8 bin 506 lira

2023 yılı yüzde 34 ara zam ile 11 bin 402 lira

2024 yılı yüzde 49 zam ile 17 bin 2 lira

2025 yılı yüzde 30 zam ile 22 bin 104 lira

