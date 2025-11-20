GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,42
EURO
48,86
STERLİN
55,52
GRAM
5.732,25
ÇEYREK
9.434,21
YARIM ALTIN
18.779,81
CUMHURİYET ALTINI
37.383,60
DÜNYA Haberleri

Ukrayna Rusya ile savaşa son verme taslak planını ABD’den teslim aldı

Ukrayna Rusya ile savaşa son verme taslak planını ABD’den teslim aldı
ABD’nin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye, savaşı sona erdirmek için “diplomasiyi yoğunlaştırabilecek taslak planı“ ilettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Zelenski'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verildi.

Zelenski'nin bugün Ukraynalı yetkililerle toplantı düzenleyerek planı ele aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna Devlet Başkanı, halkımız için önemli olan temel ilkeleri özetledi ve bugünkü toplantının ardından, savaşın onurlu şekilde sona ermesini sağlayacak şekilde planın maddeleri üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık."

Açıklamada, Zelenski'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşeceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna, Rus işgalinin ilk saniyelerinden bu yana barış için çabalıyor ve gerçek barışı daha da yakınlaştırabilecek tüm anlamlı önerileri destekliyor. Ukrayna, yılın başından bu yana Başkan Trump'ın kan dökülmesini durdurma önerilerini destekliyor. Barışın sağlanması için Amerikan tarafı ile Avrupa ve dünyadaki müttefiklerimizle yapıcı şekilde çalışmaya hazırız. Ukrayna Devlet Başkanı'nın önümüzdeki günlerde Başkan Trump ile mevcut diplomatik fırsatları ve barış için gerekli temel noktaları görüşmesi bekleniyor."

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER