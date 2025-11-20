Kulüpler Birliği’nden bahis operasyonlarına destek

Kulüpler Birliği Vakfı, bahis operasyonlarıyla ilgili sürece her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan, futbolumuzda yasa dışı bahis ve maç sonucunu etkilemeye yönelik girişimlere ilişkin açıklamaları yakından takip ettik. Türk futbolu, kulüp başkanları ve yöneticilerden hakemlere, sporculardan teknik ekiplere, medya temsilcilerinden taraftarlara kadar geniş bir aileyi ifade etmektedir. Bu büyük yapının itibarı ancak adil rekabet, dürüstlük ve spor ahlakı ile korunabilir. Bu nedenle futbolun herhangi bir paydaşı tarafından yasa dışı bahse yönelim, maç sonucunu etkileme girişimi veya çıkar amaçlı suistimal kabul edilemez ve tolere edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Sürecin Türk futboluna temiz bir gelecek kazandıracağına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasa dışı bahis, yalnızca Türk futboluna değil, tüm dünyada spora zarar veren bir tehdittir. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ortaya koyduğu mücadeleyi önemli ve değerli buluyor; bu sürecin Türk sporuna temiz ve güçlü bir gelecek kazandıracağına inanıyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı olarak, futbolda yasa dışı ve suç içeren tüm girişimlere karşı yürütülmekte olan bu sürece her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz."

Kaynak: AA