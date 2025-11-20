Türkiye’nin rakibi kim oldu? 2026 Dünya Kupası Türkiye kimle oynayacak? Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası ilk rakibi açıklandı mı?

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda play-off etabına hazırlanırken gözler resmi açıklamalara ve muhtemel rakiplere çevrildi. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin play-off'taki ilk rakibinin kim olacağı merak konusu oldu. İşte milli takımın play-off sürecine dair son bilgiler…

Türkiye'nin rakibi kim oldu?

A Milli Takımın play-off turundaki rakibi henüz resmiyet kazanmadı. Türkiye, play-off'a kalmayı garantiledi ancak eşleşmenin belirlenmesi için UEFA'nın yapacağı kura çekimi bekleniyor. Muhtemel rakipler arasında İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda öne çıkıyor. Bu dört ekip, dinamik oyun tarzları ve mücadele güçleriyle dikkat çekerken eşleşmenin oldukça zorlu geçmesi bekleniyor.

2026 Dünya Kupası Türkiye kimle oynayacak?

2026 Dünya Kupası play-off turunda Türkiye'nin karşılaşacağı takım, 20 Kasım Perşembe günü TSİ 15.00'te İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek kura ile belli olacak. Milliler, rakibini öğrendikten sonra tek maç üzerinden oynanacak yarı final mücadelesi için hazırlıklarını hızlandıracak. Bu karşılaşmayı kazanan ekip, final turuna yükselerek Dünya Kupası bileti için son adımı atacak.

Milli Takımın 2026 Dünya Kupası ilk maçtaki rakibi kim oldu?

Play-off sistemi nedeniyle A Milli Takımın ilk maçtaki rakibi henüz kesinleşmedi. Öncelikle yarı final eşleşmesi belirlenecek ve Türkiye tek maçlık bu kritik sınavda sahaya çıkacak. Bu maç oynanmadan finalde karşılaşılacak rakip de belli olmayacak. Final turunda Türkiye'yi bekleyen zorlu ekipler arasında Polonya, Galler, Çekya, Slovakya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova yer alıyor.

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası ilk rakibi açıklandı mı?

Hayır, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off'taki ilk rakibi henüz açıklanmadı. Kura çekiminin ardından resmi eşleşme duyurulacak. Yarı final 26 Mart 2026'da, final ise 31 Mart 2026'da oynanacak. Tek maçlı eleme sistemi nedeniyle hata payının sıfır olduğu bu etap, adeta mini bir turnuva atmosferi yaratacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off eşleşmeleri şöyle:

A yolu: İtalya - Kuzey İrlanda galibi / Galler - Bosna Hersek galibi

B yolu: Ukrayna - İsveç galibi / Polonya - Arnavutluk galibi

C yolu: Türkiye - Romanya galibi / Slovakya - Kosova galibi

Yarı final maçımız 26 Mart 2026'da Türkiye'de oynanacak.

D yolu: Danimarka - Kuzey Makedonya galibi / Çekya - İrlanda Cumhuriyeti galibi

Kaynak: Haber Merkezi