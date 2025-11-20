GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Türkiye’nin rakibi belli oldu!
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak play-off aşamasına kalan A Milli Futbol Takımı’nın kaderi bugün belli oldu.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunu ikinci sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.İki maçlık turun kuraları ise bugün çekildi.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

⁠FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakibi belli oldu. A Milli Takım, Romanya ile eşleşti.

MAÇ TARİHLERİ

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026'da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da oynanacak. 

Tek maç üzerinden oynanacak play-off'ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. 

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off eşleşmeleri şöyle:

A yolu: İtalya - Kuzey İrlanda galibi / Galler - Bosna Hersek galibi

B yolu: Ukrayna  - İsveç galibi / Polonya - Arnavutluk galibi

C yolu: Türkiye - Romanya galibi /  Slovakya - Kosova galibi

D yolu: Danimarka - Kuzey Makedonya galibi / Çekya  - İrlanda Cumhuriyeti galibi

(Berna Ata)

