GÜNCEL Haberleri

Fatih Bayram
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

2026 Dünya Kupası Play-Off Canlı yayın izle Dünya Kupası kura çekimi canlı

2026 Dünya Kupası yolunda grup maçları tamamlandı. Ülke takımları Dünya Kupası serüvenine devam edebilmek için play-off maçları oynayacak.

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi 20 Kasım Perşembe TSİ ile 15.00'te İsviçre'nin Zürih kentinde çekiliyor.

2026 Dünya Kupası Play-Off Canlı yayın izle

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN:

https://www.youtube.com/watch?v=JuXiep_EbbU

