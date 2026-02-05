Epstein dosyasında yeni detayları ortaya çıkarıyor

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’le ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgelerde yer alan ünlü isimlerle yazışmalar, dosyaya ilişkin yeni detayları ortaya çıkarıyor.

ABD Adalet Bakanlığının Epstein ile ilgili soruşturma dosyalarının bir kısmını kamuoyuyla paylaşması, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Dosyalar arasında yer alan, Epstein'in Fransız diplomat Olivier Colom'a 2013'te gönderdiği e-postada, "Karayipler'deki adamdayım, kızlarla dolu bir akvaryumla birlikte." ifadeleri bulunuyor.

Kadınların farklı deniz canlılarına benzetildiği görüşmede, Epstein'den gönderilen başka bir e-postada, "Hayır, bazıları karides gibidir, kafasını atarsın ve gövdesini saklarsın." mesajına yer veriliyor.

İngiliz girişimci Nicole Junkermann da ismi soruşturma dosyalarında yer alanlar arasında.

Junkermann tarafından Epstein'e 2010'da gönderilen bir e-postada, "Benden bir çocuk sahibi olur musun? Bunu yapmak için en iyi yer neresi?" ifadeleri yer alıyor.

Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında kamuoyuyla paylaşılan 3 milyondan fazla yeni dosya, özellikle sosyal medya kullanıcılarının hedef tahtası haline gelmiş durumda.

Epstein'den Bill Gates'e "fakir insanlardan kurtulma" sorusu



Dosyalarda yer alan Şubat 2011 tarihli bir yazışma da Epstein'in Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates ile bağlantılarına yönelik soru işaretlerini artırdı.

İsmi gizlenen bir göndericinin, Epstein'e yolladığı e-postada, "Bill Gates'e sorduğun 'Fakir insanlardan tamamen nasıl kurtuluruz?' sorusu üzerinde çok düşündüm ve bu konuda bir cevabım/yorumum var." yazdığı görülüyor.

Göndericinin, bunu telefonda tartışmak istemesi üzerine Epstein, "Her zaman arayabilirsin." yanıtını veriyor.

Epstein, yazışmanın devamında, "Ayrıca martta benim için bir günlüğüne geri gelecek, yani ona daha fazla soru sorabilirsin." ifadesini kullanıyor.

Gates, dün yaptığı açıklamada, Epstein ile geçirdiği vakti "aptallık" şeklinde nitelendirmiş ve onu tanıdığı için pişmanlık duyduğunu söylemişti.

Dosyalarda yer alan bazı e-postalarda, Gates'in "Rus kızlarla" yaşadığı ilişkilerin ardından cinsel yolla bulaşan bir hastalığı o dönemki eşi Melinda Gates'ten gizlemeye çalıştığı iddialarına yer verilmişti.

Belgelerde adı geçen yazar Chopra'dan açıklama



Hindistan asıllı yazar Deepak Chopra, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, hakkında medyada yer alan haberlerle ilgili üzüntü duyduğunu bildirdi.

Chopra, yaptığı açıklamada, "Şunu açıkça belirtmek istiyorum, Hiçbir zaman suç teşkil eden veya istismara yönelik herhangi bir eyleme karışmadım, bunlara katılmadım. Kurduğum tüm temaslar sınırlıydı ve istismar faaliyetleriyle ilgisi yoktu." ifadesini kullandı.

Dosyalar arasında yer alan, Chopra'nın 8 Mart 2017'de Epstein'e gönderdiği bir e-posta sosyal medyada dikkati çekmişti.

Söz konusu e-postada Chopra'nın, "Tanrı bir kurgudur. Tatlı kızlar gerçektir." ifadelerini kullandığı görülmüştü.

"Zeki insanlar Yahudi"



Epstein'a Masha Drakova isimli birinden atılan mailde ise, "Zeki insanları bulmak için kriterler buldum. Ne kadar Yahudi olursan o kadar akıllı olursun. Sen yüzde 98 Yahudi olduğunu söyledin, çok akıllısın. Eski patronum yüzde 78 Yahudi. O da çok akıllı, ama senden daha az akıllı." ifadeleri kullanıldı.

Drakova, "yüzde 99,3 Yahudi olan" yakın bir arkadaşı ve iş ortağı olduğunu belirterek, onun "inanılmaz zeki" olduğunu iddia ediyor.

"Daha fazla Yahudi bulunmasında kaynak bulma işleminin" akrabalar aracılığıyla yapılabileceğini vurgulayan Drakova, bu kişilere DNA testi yaptırılmasını öneriyor.

Drakova, "yüzde 98 Yahudi olan" herkes için bir etkinlik düzenlenmesini ima ederek, bunların hiçbirinin dindar olmadığını kaydediyor.

Epstein dosyasında "İnsan avı" iddiası



Dosyalarda yer alan alıcısı ve göndericisi gizli 11 Aralık 2002 tarihli e-postada "Adada kızlar için hazine avından bahsedebilir miyiz... 4 Ocak'ta orada olacağız... Bana özel telefon numaranı ver... Beni özledin mi??? Sevgiler. Sevgiler." ifadeleri bulunuyor.

Yılı belli olmayan 1 Ocak tarihli, göndericisi ve alıcısı gizli, "çulluk avı sona erdi, ay kriketleri çantada" konulu e-postada ise, "Tahmin et ne oldu? Onlar zenci." ifadelerine rastlanıyor.

Ayrıca, 24 Ekim 2016 tarihli, alıcısı ve göndericisi gizli e-postada "Anladım! Harika bir yaşlı adam ve harika bir av! Bankacılarım dikkatli olmalı..." mesajına yer veriliyor.

Aynı konuşmada e-posta adresi gizlenen ancak altında Fransız Banker Ariane de Rotschild'ın ismi yazan başka bir mesajda, "Teşekkürler. Heyecan verici bir av..." ifadeleri bulunuyor.

Söz konusu e-postaların yer aldığı dosyalar, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerek birçok paylaşımda kullanıldı.

Epstein ve Rupert Murdoch ilişkisi



İsmi bilinmeyen bir kişinin Epstein'a 18 Ağustos 2012 tarihinde yolladığı e-postada Epstein'ın "Ian, Rupert Murdoch ve eşinin yanında kalıyor... benim durumum bu." yazdığı görüldü.

E-postada ismi sansürlenen kişinin ise Epstein'ın da Murdoch'un yanında kalıp kalmadığını sorguladığı gözlemlendi.

Jeffrey Epstein olayı



En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA