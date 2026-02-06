6 Şubat saat 04.17… Asrın felaketinde üçüncü yıl

6 Şubat 2023…Türkiye, tarihinin en büyük ve en yıkıcı felaketlerinden biriyle sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremde 53 binden fazla insan yaşamını yitirdi. 11 ilde yaklaşık 13 milyon kişinin hayatı derinden etkilendi. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen, yaşanan acının izleri hâlâ taze; kayıplar, yıkım ve hafızalara kazınan o gün, ilk günkü ağırlığıyla hatırlanıyor…

Türkiye, üç yıl önce şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı. 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem nedeniyle ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.

6 ŞUBAT SAAT 04.17… 7,7 büyüklüğünde depremle sarsılan Türkiye, tarihinin en büyük felaketiyle karşı karşıyaydı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesiydi. Depremden sadece Kahramanmaraş'ı değil aynı zamanda Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ da etkilenmişti.

ARADAN SADECE 9 SAAT GEÇTİ…

Sadece 11 ili değil tüm Türkiye'yi etkileyen deprem de zaman adeta durmuştu ancak dehşet anları sona ermemişti. Aradan sadece 9 saat geçti ve Elbistan merkezli 7, 6 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi. 500 atom bombası gücündeki depremler, 120 bin kilometrekarelik alanda etkili oldu.

Depremin sarsıntıları o kadar şiddetliydi ki evler, iş yerleri ve yollar yerle bir oldu, köyler adeta ikiye bölündü.Daha önce görülmemiş manzaralar ortaya çıktı.Hatay'da 400 metre uzunluğunda dev yarık oluştu. Gaziantep'de iki tepe birbirine kavuştu. Nurdağı Gökçedere Köyü ikiye bölündü. Kahramanmaraş'taki Çiğli köyü 6 buçuk metre, Değirmenkaya köyü 6 metre kaydı.

ASRIN FELAKETİNDE 53 BİN 537 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Toplam 105 saniyede, 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Meydana gelen iki büyük deprem, bölgede yaşayan yaklaşık 14 milyon insanın hayatını etkiledi.

7 GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ olmak üzere 11 ilde etkili olan deprem aynı zamanda 124 ilçede, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı. İki büyük deprem nedeniyle Türkiye'de 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

Arama kurtarma ekipleri zaman kaybetmeksizin deprem bölgesine sevk edildi. AFAD, UMKE, asker, jandarma, polis, itfaiye, madenciler, sağlıkçılar ve binlerce gönüllü… 200 binden fazla personel deprem haberini alır almaz yola çıktı.

93 ÜLKEDEN ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı.

GEÇİCİ BARINMA ALANLARI OLUŞTURULDU

Afetzedeler için depremin hemen ardından geçici barınma alanları oluşturuldu. İlk önce çadırlar kuruldu. 350 çadır kentte, 645 bin çadır 2 buçuk milyon kişiye yuva oldu. Sonrasında depreme dayanıklı alanlar belirlendi, 414 konteyner kent kuruldu. 215 bin 188 konteyner eve, 690 bin 644 afetzede yerleşti.

48 SAAT İÇİNDE KAPANAN YOLLAR AÇILDI

48 saat içinde deprem nedeniyle kapanan yollar açıldı, sahra hastaneleri, seyyar mutfak ve mobil fırın kuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'na ait 'Bayraktar' ve 'Sancaktar', İskenderun'da hastane gemi olarak görev yapmaya başladı.

ASRIN FELAKETİNDE ASRIN DAYANIŞMASI

Asrın felaketinde asrın dayanışması yaşandı. Yardım ve bağış kampanyaları düzenlendi. Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu. Kimi kıyafet, yiyecek gönderdi. Çocuklar harçlıklarını ve oyuncaklarını, köylüler hayvanlarını satıp parasını depremzedeler için bağışladı.

BÖLGEYE 106 MİLYAR 728 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI

Geçici barınma hizmeti kapsamında bugüne kadar 349 bin haneye toplam 14 milyar 453 milyon lira "kira destek ödemesi" yapıldı. Bu kapsamda ev sahiplerine 7 bin 500, kiracılara ise 5 bin lira kira destek ödemesi devam ediyor. Diğer yardım ve ödemelerle birlikte deprem bölgesine toplam 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı. Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı, şu ana kadar enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirildi.

Hak sahipliği çalışmaları kapsamında, 389 bini konut, 40 bin 658'i iş yeri, ve 11 bin 531'i ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi. Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması çalışmaları kapsamında deprem bölgesinde şehir merkezleri ve köylerde 307 bin konutun yapımına başlandı.

Bu kapsamda yerinde dönüşüm projelerinde konutlar için 750 bin lirası hibe, 750 bin lirası kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lirası hibe, 1 milyon lirası kredi ve iş yerleri için 400 bin lirası hibe, 400 bin lirası kredi 2 yıl ödemesiz ve faizsiz 10 yıl vadeyle kullanıma sunuldu.

