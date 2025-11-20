GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
77 yaşındaki adam 7 gündür kayıp! Komando timi de arıyor

Sivas’ta evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Musa Uygun (77), 7 gündür aralarında komando timinin de bulunduğu ekipler tarafından aranıyor. -

Yenikervansaray köyünde yalnız yaşayan Musa Uygun, 14 Kasım'da köyünden Sivas'a gitmek üzere evinden çıktı. Akşam saatlerinde evine dönmesi beklenen Musa Uygun'dan bir daha haber alınamadı.

Köylülerin ihbarıyla AFAD ekipleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş komando timi, arazide arama çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle arazide kaybolduğu düşünülen Uygun, 7 gündür aranıyor.

Ekiplerin aralıksız yürüttüğü arama çalışmalarında Uygun'a ait bir ize rastlanmadı. Köylülerden Ramazan Demir, "Sivas'a gitmek için evden çıkmış. Köyün yol ayrımında çok fazla sis vardı. O akşam elektrik de yoktu. Nereye gittiği meçhul. O gün, bu gündür arıyoruz. Çevre köylerin arazisi ve bizim köyde arıyoruz. Hala bulamadık. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Ailesi de yoktu ve köyde tek yaşıyordu" dedi. 

Kaynak: DHA

