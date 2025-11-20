GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da okuma yazmayı kendi kendine öğrendi! 74 yılda 37 defter şiir yazdı

Konya’da okuma yazmayı kendi kendine öğrendi! 74 yılda 37 defter şiir yazdı
​Konya’da kendi çabalarıyla öğrendiği okuma yazmasıyla 74 yılda 4 binden fazla şiir yazan 89 yaşındaki Edip Önal, kendisinden sonra 37 defteri dolduran şiirlerine sahip çıkılmasını istiyor.

Erzurum'un Oltu ilçesi Obayayla köyünde dünyaya gelen Önal, maddi imkansızlıkların yanı sıra o dönem köyünde okul bulunmadığı için okuma yazma öğrenemedi.

Küçük yaşlarından itibaren çobanlık yapan ve tarım işlerinde çalışarak ailesinin geçimine destek olan Önal, kendi çabalarıyla öğrendiği okuma yazmasıyla, ilk şiirini 15 yaşında aşık olduğu kıza yazdı.

Önal, yaşadığı acılar, zorluklar, hasretler ve özlemlerle şekillenen şiirleriyle, kendi dünyasını, yaşadığı toplumun değerlerini, acılarını, umutlarını ve sorumluluklarını yansıtıyor.

Bugüne kadar 4 binden fazla şiir yazan Önal, şiirlerini 37 defterde muhafaza ediyor.

Gençliğinde çalışmaya Konya'ya gelen ve Sarayönü ilçesinde yerleşen Önal, zorluklar ve şiirlerle dolu yaşam öyküsünü paylaştı. 

İlkokul diplomasını 53 yaşında aldı 

Önal, genç yaşta annesini, babasını ve kardeşini kaybettiğini, yakın zamanda bu acılara evlat ve eş acısının da eklendiğini söyledi.

Çocukken okula gidememenin içinde ukde kaldığını vurgulayan Önal, "Harflere baka baka, çalıştığım yerlerdeki kişilerden yardım alarak okumayı öğrendim. Yoksulluktan okuyamadım, köyümde de okul yoktu. Sonraları okul yapıldı ama benim yaşım geçmişti. 1951'den beri gurbet gezerim. Elimde kalemim durmaz yazarım. Bir diplomam olsun istedim. 53 yaşında ilkokul diploması aldım." ifadesini kullandı.

"Benden sonra bu şiirler kitap basılsın, insanlar okusun"

Önal, yaşına rağmen yazmaya devam ettiğini, şiirlerinin de yaşadığı ilçenin yerel gazetesinde her hafta yayımlandığını dile getirdi.

Eskiden şiirlerinin hepsini ezbere bildiğine değinen Önal, şöyle konuştu:

"Artık hafızam çok zorlanıyor. Bazılarını hatırlıyorum. Başlığı aklıma geldiğinde ya da yardım eden olduğunda hatırlıyorum. Hafızam yorulmuş iyice. Yine de fena değil. Halka hizmet, hakka hizmet düşüncesiyle, şiirimi okuyan olur da örnek alır, kendine bir şey katar diye yazıyorum. Şiirlerimin benden sonra kaybolup gitmesini istemiyorum. Bu şiirleri bir yere veremeden ölürsem, benden sonra bu şiirler kitap basılsın, insanlar okusun. Ben zamanında 60 şiirle yarışma kazandım. Bana, 'Şiir temsilcisi olarak kaydın yapıldı' diye mektup geldi."

Kaynak: AA

