Ayetel Kürsi okunuşu anlamı ve fazileti! Ayetel Kürsi nerelerde okunur? Ayetel Kürsi dinle

Farz namazlarda, nafile ibadetlerde, tesbihat öncesinde sık sık okunan Ayetel Kürsi, ibadet haricinde de sık sok okunan, okunması tavsiye edilen ayettir.

AYETEL KÜRSİ FAZİLETİ

Bakara Suresi'nin 255. Ayeti olan Ayet-el Kürsi, Medine'de indirilmiştir. Farz namazlarda, tesbihat öncesinde okunan Ayetel Kürsi en sık okunan surelerden biridir. İbadet hali dışındaki zamanlarda da sık sık okunması tavsiye edilen Ayetel Kürsi, Yüce Yaradan'a sığınmak, kötülükten korunmak için de çokça okunur.

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU VE AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE MEALİ

Bakara Suresi'nin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi'yi herkesin ezberlemesi, bilmesi ve sık sık sık okuması gerekir. Tek bir ayetten oluşan Ayetel Kürsi tekter tekrar okunarak ya da dinleyerek kolayca ezberlenebilir. Ayetel Kürsi'nin okunuşu ve meali:

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU:

Bismillâhirrahmanirrahim

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün velâ nevm. Lehû mâ fissemâvâti vemâ fil'ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya'lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm. Velâ yuhîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe. Vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard. Velâ yeûduhû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE MEALİ:

Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O'na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.

AYETEL KÜRSİ'Yİ OKUYARAK ÖĞRENEBİLECEĞİNİZ GİBİ DİNLEYEREK DE KOLAYCA ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

AYETEL KÜRSİ DİNLE:

Kıraat: Ferdi KORKMAZ