Konya’da eğitim masaya yatırıldı: Vali Akın’dan kritik değerlendirme toplantısı

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya'daki eğitim öğretim faaliyetlerinin değerlendirildiği İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Vali Akın başkanlığında düzenlenen toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve müdürlük yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, dijital bağımlılık başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve başarı durumları, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan/yapılacak çalışmalar ve 2026 yatırım programına alınması planlanan okul projeleri değerlendirildi.
(Cumali Özer)