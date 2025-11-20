GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da eğitim masaya yatırıldı: Vali Akın’dan kritik değerlendirme toplantısı

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da eğitim masaya yatırıldı: Vali Akın’dan kritik değerlendirme toplantısı
Konya Valisi İbrahim Akın, dijital bağımlılık başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerin masaya yatırıldığı İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya'daki eğitim öğretim faaliyetlerinin değerlendirildiği İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Vali Akın başkanlığında düzenlenen toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve müdürlük yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, dijital bağımlılık başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve başarı durumları, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan/yapılacak çalışmalar ve 2026 yatırım programına alınması planlanan okul projeleri değerlendirildi.

(Cumali Özer)

