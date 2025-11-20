GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Beyşehir’de şap aşısı seferberliği

Konya’nın Beyşehir ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap (sat 1) rapel aşılama çalışmalarına başlandı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başlatılan aşılama çalışmalarına ilişkin bilgiler verildi.

Açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce sonbahar döneminde şap aşısı kampanyası kapsamında ilçe genelindeki tüm büyükbaş hayvanlara aşılama çalışması yapıldığı hatırlatılarak, "Şimdi ise büyükbaş hayvanlarımızda bağışıklığın güçlendirilmesi, sürü sağlığının korunması ve hastalığa karşı koruyuculuğun artması için şap (sat 1) rapel aşılama çalışmaları başlamıştır. Besicilerimizin aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. Unutmayalım ki, hayvanları aşı ile hastalıktan korumak, tedavi etmekten daha kolaydır" denildi.

Kaynak: İHA

