KONYA Haberleri

Konya’da otomobilin çarptığı 3 inek telef oldu!

Güncelleme Tarihi:

Konya’da otomobilin çarptığı 3 inek telef oldu!

Seydişehir kara yolu Karacaören Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 3 inek telef oldu, araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.

3 Büyükbaş hayvan telef oldu

K.A. idaresindeki 06 ROC 86 plakalı otomobil, Karacaören Mahallesi yakınlarında S.G'ye ait olduğu öğrenilen ve yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarptı.

Çarpma sonucu kazada 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Yorumlar
  U. D
    U. D
    13 saat önce

    Mercedes marka araçtan sonraki araç bendim, o masum hayvan sürüsü ile aramızda yarım metre kalmamıştı Rabbim yardım etti durabildim. Akşam karanlığında o danaları oradan geçiren köylüye gereken ceza verilmeli, başka araçlarda zarar gördü.

