Konya’da yeni Aile Sağlığı Merkezi açıldı: 13 bin kişiye sağlık hizmeti sunacak

Meram’da sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak önemli bir yatırım daha hizmete açıldı. Meram Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün katkıları ile hayırsever Aysel Koncagül tarafından yaptırılan Süleyman Koncagül Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi. 13 binden fazla vatandaşa hizmet verecek olan ASM’nin açılışına katılan Konya Valisi İbrahim Akın, merkezin devlet-millet iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Meram, kamu-belediye-hayırsever iş birliği ile yeni bir sağlık yatırımı daha kazandı. Hayırsever Aysel Koncagül'ün merhum eşi Süleyman Koncagül adına Aşkan Mahallesi'nde yaptırdığı Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa Konya Valisi İbrahim Akın, Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, AK Parti önceki dönem İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, AK Parti İl ve İlçe Yöneticileri, hayırsever Aysel Koncagül ve Koncagül ailesi, Konya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Öz Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Önder Yılmaz ile belediye meclis üyeleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

MODERN MERKEZDE 13 BİNDEN FAZLA KİŞİYE HİZMET VERİLECEK

Aşkan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan merkez, 600 m² kullanım alanıyla 5 aile hekimi, 5 aile sağlığı çalışanı, 1 yardımcı sağlık personeli ve 1 hizmetli ile yaklaşık 13.300 kayıtlı kişiye hizmet sunacak. Aşı ve bebek-çocuk izlem odasından laboratuvara, gebe sağlığı odasından tıbbi müdahale alanına kadar birçok birimi bünyesinde barındıran merkez, mahallenin yoğun nüfusu dikkate alınarak planlandı. Hayırsever Aysel Koncagül tarafından yaptırılan merkez, Konya'nın saygın sanayicilerinden merhum Süleyman Koncagül'ün ismini yaşatıyor. Açılış töreninde, Aysel Koncagül ve Koncagül ailesi adına söz alan Hakan Ergin, merkezin hayırlı olması temennisinde bulunarak merkezin yapımında aileye destek veren tüm isimlere teşekkür etti.

"KONYA, KORUYUCU HEKİMLİKTE ÖRNEK BİR ŞEHİR”

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, konuşmasında Türkiye'nin son yıllarda aile hekimliği ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde dünya çapında önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek, "Artık hastayı tedavi etmek kadar, hastalanmadan korumalarını da amaçlıyoruz. Konya bu alanda önde gelen şehirlerden biridir. Son 10 yılda ilimizde 80 aile sağlığı merkezinin yenilenmesi bunun en somut göstergesidir.” dedi. Yavuz, hayırsever Aysel Koncagül'e ve sürece katkı sağlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür ederek, Konya'nın devlet, belediye ve hayırsever iş birliğinde örnek bir şehir olduğunun altını çizdi.

"BU MERKEZ BİR BİNA DEĞİL, BÜYÜK BİR VEFA ÖRNEĞİ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise merkezin ilçeye önemli bir katkı sunduğunu belirterek hayırsever Aysel Koncagül'e ve ailesine teşekkür etti. Başkan Kavuş konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi; "Bugün açılışını yaptığımız bu güzel merkez, sadece bir bina değil; bir hayır duası, bir vefa örneği ve geleceğe umut olan bir yatırımdır. Meram'da her yatırımın merkezine insanı koyuyoruz. Şehrimizin sağlık altyapısını güçlendiren her çalışmanın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.” Kavuş, son yıllarda Meram'da yapılan çok sayıdaki sağlık yatırımını da hatırlatarak, belediyenin sağlık alanındaki iş birliklerine devam edeceğini, ilçede kısa süre önce imzalanan yeni acil sağlık istasyonlarının da yakında hizmete açılacağını ifade etti.

"ŞEHRİMİZ YÜZYILLARDIR ŞİFANIN VE İNSANA HİZMETİN MERKEZİ OLDU”

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru da konuşmasında hayırsever, kamu ve belediye iş birliğinde yapılan yatırımların kendilerini çok fazla sevindirdiğini ve heyecanlandırdığını ifade etti. "Şehrimiz yüzyıllardır şifanın ve insana hizmetin merkezi oldu. Bu hizmetler sadece kamu eliyle değil, hayırsever insanlarımız eliyle de devam ediyor. Aysel teyzemiz ve ailesinin hayata geçirdiği bu güzel yatırımın, merhum Süleyman Koncagül'ün amel defterini kapatmayacağına inanıyorum.” diyen Koru, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağlık alanınında çığır atladığını hatırlattı ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Meram Belediyesi ve ilgili tüm kurumlarla uyum, iş birliği ve eşgüdüm içinde sağlık yatırımlarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

"DEVLET MİLLET İŞ BİRLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ”

Son olarak söz alan Konya Valisi İbrahim Akın ise Konya'nın kamu kurumları, yerel yönetimler ve hayırseverlerin iş birliğiyle örnek bir dayanışma sergilediğini vurguladı. "Her ay devlet–millet iş birliğiyle ortaya konulan bir hizmetin açılışını yapıyoruz. Bugün de Konya'daki aile sağlık merkezlerinin en modern örneklerinden birini hizmete alıyoruz.” dedi. Aile sağlığı merkezlerinin hastalık oluşmadan korumanın en önemli unsuru olduğunu belirten Vali Akın, "Bu güzel esere vesile olan Aysel Koncagül hanımefendiye, ailesine ve sağlık hizmetlerine her zaman destek veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a milletimiz, şehrimiz ve buradan hizmet alacak insanlarımız adına teşekkür ediyorum. Bu bir vefa ve saygı göstergesidir.” diyerek merkezin Konya'ya hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Süleyman Koncagül Aile Sağlığı Merkezi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan misafirler ASM'yi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu