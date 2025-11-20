TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 TOKİ 500 Bin Sosyal Konut 1+1 – 2+1 Sonuçları ve İsim Listesi İçin Tarih Belli Mi?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci devam ederken gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 10 Kasım'da başlayan başvurular tüm yurtta yoğun ilgi görürken, "TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?”, "500 bin sosyal konut kura tarihi belli oldu mu?” soruları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura takvimi ve sonuçların açıklanma süreci merakla bekleniyor. İşte, 2025 TOKİ başvuru sonuçlarına dair son bilgiler…
TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?
TOKİ'nin duyurduğu resmî takvime göre:
- e-Devlet başvuruları: 10 Kasım – 18 Aralık 2025
- Banka şubesi başvuruları: 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek
Başvuru sürecinin ardından değerlendirme aşaması başlayacak.
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
TOKİ'nin dev konut hamlesinde hak sahiplerini belirleyecek kura süreci 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kura çekilişleri tamamlandıkça:
- Asil hak sahipleri
- Yedek hak sahipleri
listelerinin adım adım yayınlanması bekleniyor.
Sonuçların, kura çekiminin hemen ardından e-Devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacağı öngörülüyor.
TOKİ Başvuru Sonuçları Nasıl ve Nereden Öğrenilecek?
Kura sonrası açıklanan asil ve yedek listeleri vatandaşlar iki resmi kanal üzerinden sorgulayabilecek:
- TOKİ Resmi İnternet Sitesi: toki.gov.tr
- e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr
Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını anında görüntüleyebilecek.
TOKİ İlk Teslimat Ne Zaman Yapılacak?
Projede inşa ve ihale sürecinin Kasım 2025 döneminde başlaması planlanıyor. Konutların ilk etap teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla yapılması hedefleniyor.
TOKİ 1+1 ve 2+1 Konutların Özellikleri
Proje kapsamında üretilecek konutlar:
- 1+1 ve 2+1 daire tiplerinde olacak
- Yatay mimariye uygun şekilde tasarlanacak
- Bölgenin doğal ve kültürel dokusuna entegre edilecek
TOKİ'de Kimler Başvurabilir? (Başvuru Şartları)
Projeye başvurabilmek için:
- 18 yaşını doldurmuş olmak
- En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Kendisi, eşi veya çocukları adına tapuda kayıtlı bir konut bulunmamak gerekiyor.
Projeye Özel Kontenjanlar Kimlere Verilecek?
TOKİ, sosyal konut projesinde bazı gruplara özel kontenjan ayırdı:
- Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler: %5
- 3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10
- Emekliler: %20
- 18–30 yaş arası gençler: %20
- Engelliler: %5
Bu kontenjanlar, hak sahipliği sürecinde doğrudan etkili olacak.
Kaynak: Haber Merkezi