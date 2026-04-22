Kemal Tekin: “Konya’da üreticilerimizle omuz omuza yürüdük, birlikte kazanacağız’’

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

25 Nisan'da gerçekleştirilecek Konya İli Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği seçimleri öncesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Başkan Adayı Kemal Tekin, yaklaşık üç aydır yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Konya genelinde üreticilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Sahada gördükleri ilgi ve destekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Tekin, kendisinin de bir üretici olduğunu vurgulayarak bu sürecin yalnızca bir seçim çalışması değil; meslektaşlarıyla omuz omuza kurulan güven, samimiyet ve dayanışma süreci olduğunu söyledi.

Ziyaretleri kapsamında üreticilerle yaylalarda, çardaklarda ve toplantı ortamlarında bir araya geldiklerini dile getiren Tekin,

"Üç aydır Konya'nın dört bir yanında üretici kardeşlerimizle birlikteyiz. Aynı sofrayı paylaşıyor, aynı dertleri konuşuyoruz. Bu işin içinden geldiğimiz için üreticimizin ne yaşadığını da neye ihtiyaç duyduğunu da çok iyi biliyoruz.” dedi.

Seçim sonrasında da üreticilerle birlikte hareket etmeye devam edeceklerini belirten Tekin, yönetim kadrosunun tamamının aktif üreticilerden oluştuğunu vurgulayarak;

"Biz üretimin içindeyiz, üreticinin yanındayız. Dün nasılsak yarın da aynı olacağız.” diyen Tekin, sahayı bilen, sorumluluk almaya hazır ve üreticiyi gerçekten temsil eden güçlü bir yönetim anlayışı ortaya koyduklarını ifade etti.

Kemal Tekin, 25 Nisan'da yapılacak seçimlerin Konya'daki üreticiler açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, bu bir değişim ve yenilenme sürecidir. Aynı zamanda bir yön ve irade belirleme süreci olduğunu ifade etti.

Tüm üreticilere sandığa gelme çağrısında bulunan Tekin,

"25 Nisan'da kullanılacak her oy, üreticinin sözünü daha güçlü hale getirecektir. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızı sandığa gelmeye ve oy kullanmaya davet ediyoruz. Kırmızı pusula, üreticimizin birlik, kararlılık ve ortak geleceğe olan inancının göstergesi olacaktır. Hep birlikte kazanmak için tüm üreticilerimizi kırmızı pusulaya destek vermeye davet ediyor, birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum.” dedi.

(Ali Asım Erdem)

 

