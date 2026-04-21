Gamze Özçelik 8 yıl sonra geri dönüyor: İşte yeni dizisi

Gamze Özçelik 8 yıl sonra geri dönüyor: İşte yeni dizisi
Ekranların unutulmaz ismi Gamze Özçelik, tam 8 yıllık hasretin ardından setlere muhteşem bir dönüş yapıyor. Yardım faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü ismin, yeni dizisinden gelen kareler ilgi çekti.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Gamze Özçelik, iddialı bir projeyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle çekilen "Operasyon Alesta” dizisinden paylaşılan ilk görüntüler kısa sürede geniş ilgi gördü.

Üs Yapım imzalı dizinin okuma provası, Türkiye'nin yerli ve milli gururu TCG İSTANBUL savaş gemisinde gerçekleştirildi.

Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut'un oturduğu, senaryosunu ise Onur Böber'in kaleme aldığı dizi, Mavi Vatan'daki nefes kesen operasyonları dijital dünyaya taşımaya gün sayıyor.

TÜRK MÜHENDİS ZEYNEP ROLÜNDE

Bir dönemin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da canlandırdığı "Zeynep Komiser" karakteriyle gönüllere taht kuran Gamze Özçelik, sahalara "Mühendis Zeynep" olarak dönüyor.

Oyunculuğu bıraktığı sanılan ancak TRT'nin dijital platformu tabii için çekilen "Operasyon Alesta" projesini kabul eden Özçelik, bu kez Afrika'da görev yapan idealist bir Türk mühendisine hayat verecek.

Kendi hayatındaki yardımsever kimliğiyle örtüşen bu rolüyle Özçelik, Mavi Vatan'ın kahramanlık hikayesinde kilit bir rol üstlenecek.

OYUNCU KADROSU

Deniz Kuvvetleri'nin operasyonlarını merkeze alan dizide güçlü bir oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu ve Kayhan Açıkgöz gibi isimler yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER