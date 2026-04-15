Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? Kahramanmaraş’ta 16 Nisan (yarın) okullar tatil mi?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından şehirde okullara 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik gerçekleştirilen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, kentte derin bir üzüntü ve tedirginliğe neden oldu.

Yaşanan trajedinin ardından yetkililer, hem güvenlik risklerini en aza indirmek hem de öğrencilerin psikolojik olarak korunmasını sağlamak amacıyla il genelinde eğitime 2 gün ara verildiğini açıkladı.

