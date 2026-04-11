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Konya’da bugün vefat edenler 11 Nisan 2026 Cumartesi

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler 11 Nisan 2026 Cumartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 11 Nisan 2026 Cumartesi günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
MEVLÜT PÜLÜ

..KONYA

18.04.1945

 KAĞNICILAR MEZARLIĞI
NARİN TOPÇUOĞLU

YUSUFUŞAĞI

03.08.1952

 YAZIR MEZARLIĞI
ZELİHA EREN

KONYA

29.11.1968

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
HASAN GEBİTEKİN

KARAKÖSE

04.11.1933

 HACI VEYİS CAMİİ (ÜÇLER MEZARLIĞI YANI)
EMİNE KAVUNCU

KONYA

01.03.1930

 HACIFETTAH CAMİİ
RAZİYE YURTSEVEN

ISPARTA

05.02.1966

 ARAPLAR MEZARLIĞI
BEKİR ALİ GÜLEÇYÜZ

KARATAY

07.07.2000

 TATLICAK (GİRİŞ) MEZARLIĞI
RABİA ÖZDEMİR

MERAM

10.08.1990

 BEDİR MEZARLIĞI
MEHMET ALİ TAN

DIĞRAK

01.01.1944

 ARAPLAR MEZARLIĞI
MERYEM AYKUTER

TOKLUCA

01.01.1952

YEDİLER MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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