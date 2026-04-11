Konya’da bugün vefat edenler 11 Nisan 2026 Cumartesi

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|MEVLÜT PÜLÜ
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..KONYA
18.04.1945
|KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|NARİN TOPÇUOĞLU
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YUSUFUŞAĞI
03.08.1952
|YAZIR MEZARLIĞI
|ZELİHA EREN
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KONYA
29.11.1968
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|HASAN GEBİTEKİN
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KARAKÖSE
04.11.1933
|HACI VEYİS CAMİİ (ÜÇLER MEZARLIĞI YANI)
|EMİNE KAVUNCU
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KONYA
01.03.1930
|HACIFETTAH CAMİİ
|RAZİYE YURTSEVEN
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ISPARTA
05.02.1966
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|BEKİR ALİ GÜLEÇYÜZ
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KARATAY
07.07.2000
|TATLICAK (GİRİŞ) MEZARLIĞI
|RABİA ÖZDEMİR
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MERAM
10.08.1990
|BEDİR MEZARLIĞI
|MEHMET ALİ TAN
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DIĞRAK
01.01.1944
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|MERYEM AYKUTER
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TOKLUCA
01.01.1952
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YEDİLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi