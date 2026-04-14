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Konya’da bugün vefat edenler 14 Nisan 2026 Salı

Konya’da bugün vefat edenler 14 Nisan 2026 Salı
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 14 Nisan 2026 Salı günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
HASAN BOYUNSUZ

GEDERET

03.03.1954

 ÜÇLER MEZARLIĞI
MUSTAFA OKUR

KONYA

11.05.1937

 ÜÇLER MEZARLIĞI
KAZIM PALA

KONYA

01.03.1955

 KAĞNICILAR MEZARLIĞI
FATMA UÇAR

ÇETMİ

01.02.1937

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
SAİME HAYTALAR

KONYA

16.11.1948

 KARAASLAN MEZARLIĞI
OSMAN KAMACI

KONYA

12.08.1968

 YAZIR MEZARLIĞI
İBRAHİM YANDIMOĞLU

ARGITHAN

16.12.1944

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
ASİYE SUNGUR

TAŞPINAR

28.01.1937

 ARAPLAR MEZARLIĞI

CEMİL BOZKURT

ÇEMİZGEZEK

15.07.1940

 ÜÇLER MEZARLIĞI
HASAN HÜSEYİN COŞKUN

BOZKIR

01.06.1964

 YAĞBASAN MEZARLIĞI
MEHMET EKİCİOĞLU

KONYA

01.05.1942

 YEDİLER MEZARLIĞI
NESİBE ÖZTÜRK

ORHANİYE 

25.01.1938

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

Kaynak: Haber Merkezi

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