Konya’da bugün vefat edenler 14 Nisan 2026 Salı

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|HASAN BOYUNSUZ
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GEDERET
03.03.1954
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|MUSTAFA OKUR
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KONYA
11.05.1937
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|KAZIM PALA
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KONYA
01.03.1955
|KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|FATMA UÇAR
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ÇETMİ
01.02.1937
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|SAİME HAYTALAR
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KONYA
16.11.1948
|KARAASLAN MEZARLIĞI
|OSMAN KAMACI
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KONYA
12.08.1968
|YAZIR MEZARLIĞI
|İBRAHİM YANDIMOĞLU
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ARGITHAN
16.12.1944
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|ASİYE SUNGUR
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TAŞPINAR
28.01.1937
|ARAPLAR MEZARLIĞI
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CEMİL BOZKURT
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ÇEMİZGEZEK
15.07.1940
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|HASAN HÜSEYİN COŞKUN
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BOZKIR
01.06.1964
|YAĞBASAN MEZARLIĞI
|MEHMET EKİCİOĞLU
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KONYA
01.05.1942
|YEDİLER MEZARLIĞI
|NESİBE ÖZTÜRK
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ORHANİYE
25.01.1938
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ÜÇLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi