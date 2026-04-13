Konya’da bugün vefat edenler 13 Nisan 2026 Pazartesi

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|HALİL DOĞAN
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KONYA
25.06.1954
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|VELİ PEKÇAĞLAR
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KONYA
01.02.1952
|ANASULTAN MEZARLIĞI
|MEHMET BEŞİR BİLDİK
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KONYA
04.01.1936
|MUSALLA MEZARLIĞI
|HALİME ÇEŞMECİ
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ZIVARIK
25.04.1945
|YEDİLER MEZARLIĞI
|ŞÜKRÜ MUSTAFA HAKAN ÇETİN
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FETHİYE
17.07.1976
|KARAHÜYÜK (ÜÇYOL) MEZARLIĞI
|ALİ YEŞİLTUNA
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DİKİLİ
03.01.1963
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|NURULLAH TOPUZ
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KONYA
01.09.1963
|YAZIR MEZARLIĞI
|HATİCE KURAL
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UMURLAR
10.03.1952
|ELMACI MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi