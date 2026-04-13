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Konya’da bugün vefat edenler 13 Nisan 2026 Pazartesi

Konya’da bugün vefat edenler 13 Nisan 2026 Pazartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 13 Nisan 2026 Pazartesi günü vefat eden 8 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
HALİL DOĞAN

KONYA

25.06.1954

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
VELİ PEKÇAĞLAR

KONYA

01.02.1952

 ANASULTAN MEZARLIĞI
MEHMET BEŞİR BİLDİK

KONYA

04.01.1936

 MUSALLA MEZARLIĞI
HALİME ÇEŞMECİ

ZIVARIK

25.04.1945

 YEDİLER MEZARLIĞI
ŞÜKRÜ MUSTAFA HAKAN ÇETİN

FETHİYE

17.07.1976

 KARAHÜYÜK (ÜÇYOL) MEZARLIĞI
ALİ YEŞİLTUNA

DİKİLİ

03.01.1963

 ARAPLAR MEZARLIĞI
NURULLAH TOPUZ

KONYA

01.09.1963

 YAZIR MEZARLIĞI
HATİCE KURAL

UMURLAR

10.03.1952

 ELMACI MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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