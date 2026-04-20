2026 Kurban Bayramı hangi ayın kaçında? Kurban Bayramı arefe günü hangi gün? Arefe günü resmi tatil mi?
Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaşın gözü bayram takvimine çevrildi. 2026 yılı için arefe gününe ilişkin detaylar merak konusu oldu? Peki, arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Resmi tatil mi? İşte detaylar…
Vatandaşlar 2026 yılı Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken gözler bayram takvimine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte, bayramın başlangıç tarihi ve arefe günü netlik kazandı. Özellikle tatil planlarını arefe gününe göre şekillendirecek olan vatandaşlar, "Arefe günü resmi tatil mi? Hangi güne denk geliyor?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 Kurban Bayramı tarihleri ve tatil süresine dair merak edilen tüm detaylar...
2026 Kurban Bayramı arefe günü hangi gün?
Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek.
26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün
Kurban Bayramı'nda kaç gün resmi tatil?
Mevcut yasal düzenlemelere göre Kurban Bayramı tatili, Arefe günü öğleden sonra başlamak üzere toplamda 4,5 gün olarak uygulanıyor. Ancak bayramın hafta ortasına (Çarşamba) denk gelmesi, kamuoyunda "9 günlük tatil" beklentisini de beraberinde getirdi. Pazartesi ve Salı (yarım gün) günlerinin idari izin kapsamına alınıp alınmayacağı henüz netlik kazanmadı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”