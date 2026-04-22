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Konya’da bugün vefat edenler 22 Nisan 2026 Çarşamba

Konya’da bugün vefat edenler 22 Nisan 2026 Çarşamba
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 22 Nisan 2026 Çarşamba günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
KADİR CAN

KUZÖREN

01.02.1952

 ELMACI MEZARLIĞI
ÖMER VELİ EROĞLU

DURAYDA

05.02.1947

 MUSALLA MEZARLIĞI
ALİ İHSAN MENTEŞ

İNSUYU

01.02.1963

 ARAPLAR MEZARLIĞI

AYŞE TAŞPINAR

KONGUL

03.05.1934

 ULUIRMAK MEZARLIĞI
EYÜP BİTER

MERAM

01.03.2007

 TEM MEZARLIĞI
NEZİR DAYAN

ERUH

01.01.1954

 SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
İSMAİL BEKTAŞ

OLTU

10.04.1948

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
VESİLE BATU

M.ENGİZ

01.03.1948

 SARAÇOĞLU MEZARLIĞI
RAZİYE BOZKUŞ

KIZILÖREN

01.06.1963

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
AYŞE TÖRÖN

ILGIN

16.02.1945

 MUSALLA MEZARLIĞI
MUAMMER BİTİM

SİLLE 

01.01.1943

 SİLLE MEZARLIĞI
ZAFER SOYLU

KONYA

03.03.1985

 YAZIR MEZARLIĞI
RAZİYE AYDIN

KARAHÜYÜK

01.02.1952

 ÜÇLER MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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