Konya’da bugün vefat edenler 22 Nisan 2026 Çarşamba

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|KADİR CAN
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KUZÖREN
01.02.1952
|ELMACI MEZARLIĞI
|ÖMER VELİ EROĞLU
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DURAYDA
05.02.1947
|MUSALLA MEZARLIĞI
|ALİ İHSAN MENTEŞ
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İNSUYU
01.02.1963
|ARAPLAR MEZARLIĞI
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AYŞE TAŞPINAR
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KONGUL
03.05.1934
|ULUIRMAK MEZARLIĞI
|EYÜP BİTER
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MERAM
01.03.2007
|TEM MEZARLIĞI
|NEZİR DAYAN
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ERUH
01.01.1954
|SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
|İSMAİL BEKTAŞ
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OLTU
10.04.1948
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|VESİLE BATU
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M.ENGİZ
01.03.1948
|SARAÇOĞLU MEZARLIĞI
|RAZİYE BOZKUŞ
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KIZILÖREN
01.06.1963
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|AYŞE TÖRÖN
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ILGIN
16.02.1945
|MUSALLA MEZARLIĞI
|MUAMMER BİTİM
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SİLLE
01.01.1943
|SİLLE MEZARLIĞI
|ZAFER SOYLU
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KONYA
03.03.1985
|YAZIR MEZARLIĞI
|RAZİYE AYDIN
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KARAHÜYÜK
01.02.1952
|ÜÇLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi