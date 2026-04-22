Kıskanmak dizisi final mi oldu? Kıskanmak neden final yapıyor? Kıskanmak dizi oyuncuları kimler?

Televizyon dünyasında sezon sonu temizliği devam ediyor. Sahipsizler, Sahtekârlar ve Veliaht gibi iddialı yapımların vedasının ardından, bir final haberi de NOW ekranlarından geldi. Reytinglerdeki dalgalı seyriyle gündemden düşmeyen, başrollerini Özgü Namal ile Selahattin Paşalı'nın paylaştığı Kıskanmak dizisi için yolun sonu göründü.Peki, Kıskanmak dizisi final mi oldu? Kıskanmak neden final yapıyor? Kıskanmak dizisindeki oyuncular kimler? İşte detaylar... Final tarihi açıklandı Kıskanmak dizisinin resmi hesabından final tarihine ilişkin açıklama geldi. Özgü Namal, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan ve Selahattin Paşalı gibi dev isimleri bir araya getiren Kıskanmak, 33. bölümüyle son kez ekranlara gelecek. Planlamalara göre Kıskanmak, 19 Mayıs 2026 akşamı yayınlanacak final bölümüyle hikayesini tamamlayacak. Kaynak: Haber Merkezi

