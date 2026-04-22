Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2026 SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı ödeme takvimi

Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri yeniden gündeme geldi. Ramazan Bayramı döneminde ilk ödemeyi alan milyonlarca emekli, ikinci ikramiyenin hesaplara ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Kurban Bayramı öncesinde ödeme takvimi ve ikramiye tutarları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ödemeler hangi tarihte yapılacak? İşte tüm detaylar…

Milyonlarca emekli, "İkramiye ne zaman ödenecek ve ne kadar olacak?” sorularına yanıt ararken, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme detayları da netleşmeye başladı. Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek. KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 4 bin TL olarak ödenecek. KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK? Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin de 6 gün önceden yatırılmaya başlayacağı düşünüldüğünde, ikramiyelerin 21 Mayıs'ta maaş ödeme tarihlerine göre öncelik verilerek ödenmeye başlaması bekleniyor. KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanların yanı sıra; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden yararlanacak. Kaynak: Haber Merkezi

