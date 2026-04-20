Konyalı genç akademisyen hayatını kaybetti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Konyalı genç akademisyen Aslı Esenkaya, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Genç akademisyenin vefatı, ailesi, öğrencileri ve eğitim camiasında derin üzüntüye yol açtı.
AKADEMİK HAYATI VE MÜCADELESİ
Aslı Esenkaya'nın 4. evre pankreas kanseriyle yaklaşık 6 yıl boyunca mücadele ettiği, bu süreçte akademik çalışmalarını sürdürerek doktora yaptığı, makaleler ve projeler ürettiği belirtildi.
Meslek hayatı boyunca öğrencileriyle kurduğu güçlü bağ ve akademik üretkenliğiyle tanındı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Merhumenin cenazesinin 20 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün) günü, ikindi namazına müteakip Ahırlı ilçesi Kayacık Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedileceği bildirildi.
Vefat haberinin ardından yakın dostları ve meslektaşları sosyal medyada taziye mesajları paylaştı. Bir arkadaşının yaptığı paylaşımda, Esenkaya'nın mücadeleci kişiliği, akademik başarısı ve insan ilişkilerindeki güçlü yönleri vurgulanarak, "Seni tanımak büyük bir şerefti” ifadeleri yer aldı.
(Bekir Turan)