GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,897 TL
EURO
52,816 TL
STERLİN
60,876 TL
GRAM
6.943 TL
ÇEYREK
11.550 TL
YARIM
22.947 TL
CUMHURİYET
45.546 TL
KONYA Haberleri

Konya’da dur ihbarına uymadı polis aracına çarptı! Cep yakan cezadan kaçamadı

Konya’da dur ihbarına uymadı polis aracına çarptı! Cep yakan cezadan kaçamadı
Konya’da polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü ters yönden kaçarak polis arabasına çarptı. Daha sonra yaya olarak kaçmaya devam eden şahsı, polis ekipleri yakalayarak 350 bin TL para ceza kesti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga ihbarına giden polis ekiplerini gören 42 ADG 579 plakalı araçtaki sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak Büyük Kumköprü Caddesi istikametinden ters yönde kaçmaya başladı.

Sokak üzerinde yaya olarak kaçmaya devam etti

Kovalama sırasında polis aracına da çarpan otomobil sürücüsü Selim Sultan Mahallesi Atım Sokak'ta bir evin bahçe duvarına çarparak kaza yaptı.  Sokak üzerinde yaya olarak kaçmaya devam eden sürücü ayağı takılıp yere düşünce yakalandı.

Sürücünün ehliyetine de 2 yıl 4 ay el konuldu

Polis ekipleri, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüye çeşitli maddelerden 350 bin TL para cezası uygularken, sürücünün ehliyetine de 2 yıl 4 ay el konuldu.

Sürücünün otomobili 120 gün otoparka çekildi. Yaralanan sürücü ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 
 

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER