Konya’da dur ihbarına uymadı polis aracına çarptı! Cep yakan cezadan kaçamadı

Konya’da polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü ters yönden kaçarak polis arabasına çarptı. Daha sonra yaya olarak kaçmaya devam eden şahsı, polis ekipleri yakalayarak 350 bin TL para ceza kesti.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga ihbarına giden polis ekiplerini gören 42 ADG 579 plakalı araçtaki sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak Büyük Kumköprü Caddesi istikametinden ters yönde kaçmaya başladı.
Sokak üzerinde yaya olarak kaçmaya devam etti
Kovalama sırasında polis aracına da çarpan otomobil sürücüsü Selim Sultan Mahallesi Atım Sokak'ta bir evin bahçe duvarına çarparak kaza yaptı. Sokak üzerinde yaya olarak kaçmaya devam eden sürücü ayağı takılıp yere düşünce yakalandı.
Sürücünün ehliyetine de 2 yıl 4 ay el konuldu
Polis ekipleri, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüye çeşitli maddelerden 350 bin TL para cezası uygularken, sürücünün ehliyetine de 2 yıl 4 ay el konuldu.
Sürücünün otomobili 120 gün otoparka çekildi. Yaralanan sürücü ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
