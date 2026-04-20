KONYA Haberleri

Cumali Özer
Muhabir
Çumra’da yol altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor

Çumra Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım kalitesini artırmaya yönelik yol altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İçeriçumra, Güvercinlik, Bağlar ve Bardakçı mahallelerinde sürdürülen çalışmalarla, hem mevcut yolların dayanıklılığı artırılıyor hem de vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında eskiyen yol zeminleri yenilenirken, altyapı güçlendirme işlemleri de titizlikle yürütülüyor. Ekipler, planlanan program doğrultusunda mahallelerde yoğun mesai harcayarak yolları daha uzun ömürlü ve modern hale getiriyor.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Mehmet Aydın, saha ekiplerinden süreç hakkında detaylı bilgi aldı. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Aydın, vatandaşların taleplerini dinleyerek çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Başkan Aydın yaptığı açıklamada, "İlçemizin her mahallesinde ulaşım standartlarını yükseltmek için planlı ve programlı bir şekilde çalışıyoruz. hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak yatırımları önceliklendiriyoruz. İçeriçumra, Güvercinlik, Bağlar ve Bardakçı mahallelerimizde başlattığımız yol altyapı çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız,” dedi.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yolların yenilenmesinin hem araç trafiğini hem de yaya ulaşımını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.
Çumra Belediyesi yetkilileri, planlanan takvim doğrultusunda diğer mahallelerde de benzer çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

(Cumali Özer)

 

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
