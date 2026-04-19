Konya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 yaralı

Kaza, Zafer mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.Y. yönetimindeki 42 BBE 453 plakalı otomobil, park halindeyken trafiğe çıkış yaptığı sırada, aynı yönde seyir halinde olan S.Ç. idaresindeki 42 BGM 870 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Hastaneye kaldırıldı
Çarpmanın etkisiyle yaralanan S.Ç.'a olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
(Bekir Turan)