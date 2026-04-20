Konya’nın bir ilçesine lapa lapa kar yağdı!

Konya'nın Hadim ilçesinde Nisan ayına rağmen aniden bastıran kar yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde etkisini artıran kar, vatandaşlar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde ulaşım zaman zaman güçleşti. Belediye ekiplerinin olası aksaklıklara karşı hazır bekletildiği öğrenildi.
VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDA ALDI
Kar yağışının başladığı anlar ise ilçe sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bahar ortasında yağan karın oluşturduğu manzara dikkat çekti.
Bölge halkı, Nisan ayında gelen bu sürpriz kar yağışını hem şaşkınlıkla hem de keyifle izledi.
