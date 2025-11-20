Konya’da gündüz vakti domuz sürüsü görüldü! O anlar böyle görüntülendi

Beyşehir Isparta Kara yolunda seyir halinde olan bir aracın sürücüsü, yola aniden çıkan yaban domuzu sürüsünü görünce hızını düşürdü. Sürücü, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan yaban domuzu sürüsünü cep telefonuyla kaydetti.
O anlarda sürücünün "burayı domuzlar bastı" sözleri de kayda yansıdı. Her iki yönde de seyir halinde olan araçların olduğunun görüldüğü video kaydında, karşıya geçen domuz sürülerinin bir bahçe evinin önünden tali yola girerek ilerleyişini sürdürmesi dikkat çekti.
Kaynak: İHA