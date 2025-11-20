GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da cinayet! Vurulan besici hayatını kaybetti

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da cinayet! Vurulan besici hayatını kaybetti
Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Gökhüyük Mahallesi’nde iki kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Yaşanan olayda, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

İddialara göre, Konya'nın Çumra ilçesi Gökhüyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve taraflardan birinin silahla ateş açmasıyla olay cinayetle sona erdi.

ACIMAN HAYATINI KAYBETTİ OĞLU İSE YARALANDI! 

Hasan Acıman (55), uğradığı silahlı saldırıda olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu E. Acıman ise yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri alırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Hasan Acıman'ın hayvancılıkla uğraştığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

