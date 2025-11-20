GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Beyşehir Beyşehir Devlet Hastanesi'nde HAP tatbikatı

Beyşehir Beyşehir Devlet Hastanesi’nde HAP tatbikatı
Beyşehir Devlet Hastanesi’nde Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında, Yeşil kod ilanı sonrası yapılacaklar ve hastaneye getirilen yaralıların ilk müdahalelerinin yapıldığı senaryoların gerçekleştirildiği kaydedil.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, hastane bünyesinde görev yapan çalışanlarla verimli bir tatbikat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Güven, olası afetlere ve olağanüstü durumlara karşı hazır olunması ve farkındalık oluşturulması amacıyla her yıl farklı afet ve acil durum tatbikatlarının uygulamaya koyulduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

