Beyşehir Beyşehir Devlet Hastanesi’nde HAP tatbikatı

Beyşehir Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında, Yeşil kod ilanı sonrası yapılacaklar ve hastaneye getirilen yaralıların ilk müdahalelerinin yapıldığı senaryoların gerçekleştirildiği kaydedil.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, hastane bünyesinde görev yapan çalışanlarla verimli bir tatbikat gerçekleştirildiğini kaydetti.
Güven, olası afetlere ve olağanüstü durumlara karşı hazır olunması ve farkındalık oluşturulması amacıyla her yıl farklı afet ve acil durum tatbikatlarının uygulamaya koyulduğunu bildirdi.
