KONYA Haberleri

Karatay belediyesi duyurdu! Son gün 1 aralık

Karatay belediyesi duyurdu! Son gün 1 aralık
Emlak, Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergilerinin ikinci ve son taksitlerinin ödeme süresi belli oldu.

Karatay Belediyesi'nden yapılan açıklamada; vergi mükelleflerinin ödemelerini mesai saatleri içerisinde belediye veznelerinden, "Karatay Yanıbaşımda” mobil uygulamasından ve Karatay Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapabileceği hatırlatıldı.

Belediye söz konusu vergilerin 2025 yılı ikinci taksit ödemelerinin 1 Aralık Pazartesi günü son bulacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşlarımız, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar emlak, çevre temizlik ve ilan-reklam vergilerinin ikinci ve son taksitlerini; T.C. kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Karatay Belediyesi hizmet binasındaki veznelere nakit veya kredi kartı ile ödeyebileceklerdir. Ayrıca ödemeler, https://online.karatay.bel.tr/#/odeme-islemleri/odeme-islemleri adresi üzerinden ve Karatay mobil uygulaması aracılığıyla kredi kartı veya banka kartı ile de yapılabilmektedir. Mükelleflerimizin gecikme zammına maruz kalmamaları ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ödemelerini süresi içinde tamamlamaları önemle rica olunur. Süresi içinde ödenmeyen vergilere, 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammı uygulanmaktadır.”

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

