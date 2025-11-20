Konya’daki silahlı saldırıda baba ölmüş kızı yaralanmıştı! Sanıklar hakim karşısında

Konya’nın Meram ilçesinde Selamet L., sokakta karşılaştığı husumetlisi Abdullah Sarıbaş (37) ile yanındaki kızı A.S.’yi (12) av tüfeği ile vurdu. Baba hayatını kaybederken, kızı ise yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan ve kısa sürede yakalanan Selamet L ile babası Memiş L’nin yargılanmasına başlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, maktulün kayınbiraderi tutuklu sanık Selamet L, tutuksuz sanık Memiş L, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

"Kapıyı açtıktan sonra ne yaptığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum"

Selamet L. ifadesinde, babası Memiş L'nin olayla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Olay günü ablasıyla bayramlaşmaya gittiğini, eniştesi Abdullah Sarıbaş'a zarar verme amacı taşımadığını savunan Selamet L, "Sarıbaş ile evin önünde karşılaştık. Bana 'Niye geldin.' diye sordu. 'Bayramlaşmaya geldim.' dedim. Uzaklaşmaya çalıştım. Sonra arabanın sol kapısını açtım. Kapıyı açtıktan sonra ne yaptığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum." ifadesini kullandı. Ayrıca sanık Memiş L. de olay sırasında evinde olduğunu iddia etti.

"Olay tarihine kadar kendisiyle başka bir görüşmemiz olmadı"

Duruşmada söz verilen, maktulün eşi A.S. olaya ilişkin şunları anlattı: "Annem şiddet görüyordu. İmam nikahı vardı ama resmi olarak boşanmıştı. Biz evimize davet edince yanımıza geldi. Bir süre sonra 'Ben evleneyim.' dedi. Abdullah da babamı arayıp, 'Annemize sahip çık, yoksa evlendireceğim.' dedi. Bunun üzerine babam Memiş L. hakaret içeren sözler söyledi. Bundan dolayı ben kendisini telefonda engellemiştim. Olay tarihine kadar da kendisiyle başka bir görüşmemiz olmamıştı."

Maktulün babası Veysel Sarıbaş, oğlunun ölmeden önce olayı yapan sanıkların ismini verdiğini söyledi.

Baba da tutuklandı

Mahkeme heyeti, sanık Memiş L'nin tutuklanmasına, Selamet L'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Olay, 2 Nisan tarihinde Meram ilçesi Alakova Mahallesi 15538'inci Sokak'ta meydana gelmişti. Akrabalarını ziyarete giden Selamet L. ile husumetli olduğu Abdullah Sarıbaş sokak ortasında karşılaşıp, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Selamet L. av tüfeğiyle Abdullah Sarıbaş'a ateş etti. Sarıbaş ile yanındaki kızı A.S. yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Sarıbaş, kurtarılamadı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selamet L.'yi saklandığı evde yakalamıştı. Olayla ilgili baba ve oğlu hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA