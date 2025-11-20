GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 20 Kasım 2025 Perşembe günü vefat eden 18 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

AYŞE ULUÇAY

HADIM
01-12-1973

YAZIR MEZARLIĞI

MÜSLÜME KOÇAK

YELBEĞİ
11-05-1937

ULUIRMAK MEZARLIĞI

HALİL İBRAHİM BÜYÜKÇAYIR

GÖKÇEHÜYÜK
03-05-1934

HOCACİHAN MEZARLIĞI

İBRAHİM TAŞ

GÖRMEL
30-09-1955

YAZIR MEZARLIĞI

FATMA GEBİTEKİN

AĞRI
05-04-1928

ÜÇLER MEZARLIĞI

ŞERİFE TAHRALI

KARATAY
16-05-1933

YEDİLER MEZARLIĞI

SÜLEYMAN TUTUŞ

KONYA
15-06-1961

ARAPLAR MEZARLIĞI

ABDULLAH KIYAK

BOZKIR
25-04-1961

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

NİHAL EMRE

KADINHANI
10-04-1939

ÜÇLER MEZARLIĞI

NİZAMETTİN AKBAŞ

KİSECİK
01-01-1960

HOCACİHAN MEZARLIĞI

YURDAGÜL OĞUZ

ÇUMRA
01-10-1969

YAZIR MEZARLIĞI

AHMET ULUSOY

HADİM
31-07-1962

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUHARREM BÜYÜKKAYMAZ

KONYA
01-01-1944

MUSALLA MEZARLIĞI

AYTEN BİNAL

KONYA
01-06-1947

ARAPLAR MEZARLIĞI

HASAN HİLMİ SUVARIKLI

KONYA
27-12-1937

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET YİGEN

KARACAHİSAR
03-03-1948

HOCACİHAN MEZARLIĞI

BEBEK ATAR


20-11-2025

SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI

MUSTAFA ALTUN

BİLECİK
15-02-1952

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

