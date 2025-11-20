Konya’da bugün vefat edenler

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
AYŞE ULUÇAY
|
HADIM
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MÜSLÜME KOÇAK
|
YELBEĞİ
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
HALİL İBRAHİM BÜYÜKÇAYIR
|
GÖKÇEHÜYÜK
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
İBRAHİM TAŞ
|
GÖRMEL
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
FATMA GEBİTEKİN
|
AĞRI
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ŞERİFE TAHRALI
|
KARATAY
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
SÜLEYMAN TUTUŞ
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
ABDULLAH KIYAK
|
BOZKIR
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
NİHAL EMRE
|
KADINHANI
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
NİZAMETTİN AKBAŞ
|
KİSECİK
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
YURDAGÜL OĞUZ
|
ÇUMRA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
AHMET ULUSOY
|
HADİM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MUHARREM BÜYÜKKAYMAZ
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
AYTEN BİNAL
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
HASAN HİLMİ SUVARIKLI
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MEHMET YİGEN
|
KARACAHİSAR
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
BEBEK ATAR
|
|
SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
|
MUSTAFA ALTUN
|
BİLECİK
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96