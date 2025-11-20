Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden uluslararası şampiyonalarda 14 madalya

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri; Arnavutluk, Suudi Arabistan ve Japonya’da gerçekleştirilen uluslararası şampiyonalarında halter ve judo branşlarında 14 madalyanın sahibi oldu.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri; Arnavutluk'ta düzenlenen U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 10, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3, Japonya'da yapılan 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 1 madalya alma başarısı gösterdi.

Arnavutluk'ta düzenlenen U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Medine Saime Balaban; koparmada gümüş, silkmede altın, toplamda gümüş madalya elde etti. Sporculardan Ezgi Kılıç; 48 kiloda mücadele ettiği koparmada altın, silkmede bronz, toplamda gümüş madalya kazanarak Avrupa 2'ncisi oldu. Gamze Altun; koparmada bronz, silkmede altın, toplamda altın madalyaya ulaştı. Tuana Süren ise koparmada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda halter branşında Gamze Altun; koparmada altın, silkmede altın, toplamda altın madalyaya ulaştı.

Japonya'da yapılan 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında mücadele eden Esma Gökülü de bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

80 ülkenin yer aldığı dev organizasyonda Gökülü'nün elde ettiği başarı, Türkiye adına ilk madalyalardan biri olarak öne çıktı.

(Ali Asım Erdem)