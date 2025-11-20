GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,42
EURO
48,86
STERLİN
55,52
GRAM
5.738,20
ÇEYREK
9.443,98
YARIM ALTIN
18.799,29
CUMHURİYET ALTINI
37.422,39
SPOR Haberleri

Konyaspor – Antalyaspor maçının hakemi belli oldu

Konyaspor – Antalyaspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig’in 13’üncü haftasının karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre Tümosan Konyaspor – Hesap.com Antalyaspor maçını Oğuzhan Aksu yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

22 Kasım Cumartesi

14:30 Zecorner Kayserispor – Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

17:00 ikas Eyüpspor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

20:00 Galatasaray – Gençlerbirliği: Ozan Ergün

23 Kasım Pazar

14:30 Göztepe – Kocaelispor: Ali Yılmaz

17:00 Beşiktaş – Samsunspor: Atilla Karaoğlan

17:00 Corendon Alanyaspor – Kasımpaşa: Yiğit Arslan

20:00 Çaykur Rizespor – Fenerbahçe: Çağdaş Altay

24 Kasım Pazartesi

20:00 Tümosan Konyaspor – Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

20:00 RAMS Başakşehir – Trabzonspor: Halil Umut Meler

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER