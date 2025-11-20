Çağdaş Atan kadroyu netleştiriyor: İşte yeşil-beyazlılarda muhtemel 11

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın Antalyaspor maçındaki ilk 11'i merak konusu oldu. Genç teknik patronun ümit milli kaleci olan Deniz Ertaş'ı yeniden 11'e çekmesi beklenirken; sağ bekte Yhoan Andzouna, sol bekte ise Guilherme Sitya'ya şans vermesi bekleniyor.
Sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığından dolayı stoperde büyük sorunlar yaşayan Anadolu Kartalı'nda; bu bölgede Muzaffer Utku Eriş ve Uğurcan Yazğılı zorunlu olarak görev alacak. Tekli ön liberoda görev aldığı maçlarda sonuna kadar mücadele eden Jinho Jo beklenirken; 4'lü orta alanda zorunlu olarak Marius Stafanescu, Melih İbrahimoğlu, Enis Bardhi ve Jackson Muleka'nın forma giymesi bekleniyor. İleri uçta ise Umut Nayir'in görev alması ön görülüyor.
(Hasan Yıldırım)