SPOR Haberleri

Çağdaş Atan kadroyu netleştiriyor: İşte yeşil-beyazlılarda muhtemel 11

Hasan Yıldırım
Muhabir
Çağdaş Atan kadroyu netleştiriyor: İşte yeşil-beyazlılarda muhtemel 11
Konyaspor’da ideal 11 şekilleniyor. Yeşil-beyazlıların genç teknik patronu Çağdaş Atan, Antalyaspor maçına kadar olan periyotta elindeki oyuncular özelinde ideal 11’ini belirleyecek. Peki, şu an oynayabilecek oyuncular baz alındığında; Antalyaspor maçının kadrosu nasıl oluşacak? İşte detaylar…

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın Antalyaspor maçındaki ilk 11'i merak konusu oldu. Genç teknik patronun ümit milli kaleci olan Deniz Ertaş'ı yeniden 11'e çekmesi beklenirken; sağ bekte Yhoan Andzouna, sol bekte ise Guilherme Sitya'ya şans vermesi bekleniyor.

Sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığından dolayı stoperde büyük sorunlar yaşayan Anadolu Kartalı'nda; bu bölgede Muzaffer Utku Eriş ve Uğurcan Yazğılı zorunlu olarak görev alacak. Tekli ön liberoda görev aldığı maçlarda sonuna kadar mücadele eden Jinho Jo beklenirken; 4'lü orta alanda zorunlu olarak Marius Stafanescu, Melih İbrahimoğlu, Enis Bardhi ve Jackson Muleka'nın forma giymesi bekleniyor. İleri uçta ise Umut Nayir'in görev alması ön görülüyor.

(Hasan Yıldırım)

 

