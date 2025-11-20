Konya Öğretmen Akademilerinden tasavvuf dinletisi

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Konya Valiliği himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Konya Öğretmen Akademileri" projesinin 4. dönemi Seydişehir'de başladı.
Şaban Cengiz Kültür Merkezinde düzenlene programda Postnişin Fahri Özçakıl ve tasavvuf sanatçıları tarafından "Dinle Ney'den-Tasavvuf Müziği" konseri ilgi gördü.
Programa Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Fatih Özkılıç, İlçe Jandarma Komutanı Ökkeş Keser ve okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Kaynak: AA